Tysiące bakterii ukrytych w lodowcach. Mogą uwolnić się do środowiska

Jest to równowartość 650 tys. ton węgla uwalnianego każdego roku do rzek, jezior, fiordów i oceanów na półkuli północnej. Naukowcy podkreślają, że ostateczna ilość bakterii, które dostaną się do rzek i strumieni, zależy od tempa topnienia lodowców. Przyjęty w badaniach umiarkowany scenariusz zakładał wzrost temperatur na świecie o 2-3°C. Co ważne, w badaniu naukowcy nie skupiali się na analizie rodzajów ukrytych w lodowcach drobnoustrojów. Z tego powodu nie są w stanie ocenić, czy będą miały jakikolwiek wpływ na ludzkie zdrowie i czy są to drobnoustroje aktywne, uśpione, uszkodzone czy martwe.