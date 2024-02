Rosyjski sprzęt był bez szans. Ukraińcy zaatakowali bronią z Polski

Z dalszego udziału w wojnie wykluczony został Kasta-2E2. To radar obserwacyjny średniego zasięgu, który jest w stanie dokonywać detekcji na dystansie do 150 km i pułapie do 6 km. Chociaż jest mobilny, to nie wypada pod tym kątem najlepiej i Rosjanie często korzystają się z niego w stacjonarnych posterunkach radiotechnicznych.

Produkcją Warmate zajmuje się firma WB Electronics. Broń jest zaliczana do kategorii amunicji krążącej (ang. loitering munition), chociaż bywa nazywana również dronami kamikadze. Każda tego typu konstrukcja waży ok. 5,3 kg, cechuje się rozpiętością 1,4 m oraz długością 1,1 m.

Funkcjonalność Warmate jest bardzo szeroka, ponieważ w zależności od zastosowanej głowicy operatorzy mogą wykonywać misje rozpoznawcze bądź bojowe - wtedy wykorzystywane są głowice z ładunkiem odłamkowo-burzącym (ok. 300 gramów TNT) lub kumulacyjnym. Warmate posiada też zdolność do działania w roju. Może pozostawać w powietrzu przez ok. 60 minut. Zapewnia zasięg do 40 km. Jego prędkość operacyjna to 80 km/h, ale prędkość maksymalna w trybie ataku sięga 150 km/h.