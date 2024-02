Magura V5 znowu w akcji. Ukraińcy posłali na dno rosyjski okręt Cezar Kunikow

Dowództwo Ukraińskich Sił Morskich Sił Zbrojnych przekazało, że do ataku doszło w nocy, 14 lutego. Okręt desantowy Cezar Kunikow przebywał na wodach terytorialnych Ukrainy, w pobliżu miasta Ałupka na Krymie. Podczas misji, którą przeprowadziła jednostka specjalna "Grupy 13", wykorzystano morskie drony kamikadze Magura V5. Ukraiński serwis Militarny zaznacza, że Cezar Kunikow został poważnie uszkodzony i zaczął tonąć. Do sieci trafiło nawet nagranie pokazujące moment uderzenia w rosyjski okręt. Można je zobaczyć poniżej:

Magura V5 to jeden z najnowszych dodatków do rosnącej w siłę floty ukraińskich bezzałogowców. Urządzenie po raz pierwszy zostało zaprezentowane na Międzynarodowych Targach Przemysłu Obronnego (IDEF 2023), które odbyły się w dniach 25-28 lipca 2023 r. w Stambule. Już wtedy Ukraińcy podkreślali, że wielozadaniowy wielozadaniowy statek nawodny może sporo namieszać, ponieważ nadaje się do prowadzenia obserwacji, rozpoznania oraz misji bojowych, a jego istotnymi cechami są m.in. duża manewrowość i możliwość zdalnego uruchomienia.