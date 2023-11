Ci Rosjanie byli bez szans. "Drzwiczki" im nie pomogły

Do tej kategorii można zaliczyć swego rodzaju drzwiczki nad stanowiskiem moździerzowym otwierane tylko na czas oddania strzału. Taka konstrukcja pozwala maksymalnie zminimalizować czas kiedy to przeciwnik może wykryć obsługę moździerza za pomocą drona.

Warto zaznaczyć, że popularne wśród obydwu stron wojny moździerze 2B11 Sani o zasięgu około 7 km to konstrukcje o masie przekraczającej 200 kg, przez co problematyczne do relokacji w trudnym terenie. Są one używane z przygotowanych lokalizacji, które są jednak dość łatwe do wykrycia.