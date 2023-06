Chiny po cichu wspierają Rosję? Pomoc może pochodzić z innego kraju

Tureckie media wskazują, jakoby Chiny miały po cichu wspierać Rosję. Dowodem mają być zdjęcia pocisków do haubicy Type-66, które Pekin przekazał przekazać Moskwie. W sprawę może być jednak zamieszany Iran. Nie oznacza to oczywiście, że Pekin nie udziela Moskwie militarnego wsparcia, na co mogą wskazywać wcześniejsze doniesienia.