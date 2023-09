Chandrayaan-3 dokonuje ważnych odkryć. Zauważył aktywność sejsmiczną na Księżycu

W badaniach pomógł jeden z instrumentów lądownika Chandrayaan-3 - ILSA, służący do pomiaru aktywności sejsmicznej Księżyca. Jak wyjaśnia ISRO, to "pierwszy instrument oparty na technologii Micro Electro Mechanical Systems (MEMS) na Księżycu". Dzięki niemu możliwe było zarejestrowanie m.in. ruchów łazika Pragyan i innych ładunków. Instrument zarejestrował też wydarzenie, które najprawdopodobniej miało miejsce 26 sierpnia 2023 r. Naukowcy uważają, że było to zjawisko naturalne takie jak np. trzęsienie ziemi, ale wciąż trwa ustalanie jego źródła.