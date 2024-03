Pomoc z nieoczekiwanej strony. Śmigłowce z Ameryki Południowej nad Ukrainą

Ukraińskie media oceniają to jako przyjacielski prezent od Javiera Milei'a, który zaczął pełnić obowiązki prezydenta Argentyny w grudniu 2023 r. Kijów otrzyma dwa śmigłowce Mi-171E. Co ciekawe, są to poradzieckie maszyny, które Argentyna kilka lat temu odebrała z Rosji.

Mi-171E to jeden z ekspertowych wariantów lepiej znanego śmigłowca Mi-17. Wyróżnia się dwoma silnikami VK-2500-03 i możliwością pracy w ekstremalnych temperaturach. Wedle oficjalnej specyfikacji można nim operować na terenach, gdzie temperatura powietrza wynosi od -58 do 50 stopni Celsjusza. Dzięki temu Argentyńczycy mogli korzystać z tych maszyn podczas misji na Antarktydzie.

Podobnie jak Mi-17, również Mi-171E jest klasyfikowany jako śmigłowiec transportowy oraz ratowniczy. Został przystosowany do przewozu do 26 pasażerów lub maksymalnie 12 rannych osób na noszach. Może latać z prędkością do 250 km/h, a jego maksymalny pułap operacyjny to 6 tys. m.