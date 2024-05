Brytyjski wywiad alarmuje. Rosja wyposażyła pociski AS‑23a w drugą głowicę

"Najnowsza modyfikacja prawdopodobnie ograniczy zasięg pocisków AS-23 o połowę. DA nie potrzebuje ich pełnego zasięgu, aby uderzać w całą Ukrainę. Druga głowica jest zaprojektowana do zwiększenia rozprysku odłamków przy uderzeniu w cel. Jest prawdopodobne, że to uczyni broń bardziej skuteczną w uderzaniu w nieopancerzone cele" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

Zasięg pocisków manewrujące AS-23a to aż 4,5 tys. m. Ograniczenie go o połowę na skutek dodania dodatkowej głowicy nie pozbawi Rosjan możliwości atakowania dowolnie wybranych celów na ukraińskiej ziemi . Z drugiej strony sprawi - jak tłumaczą Brytyjczycy - że znacząco zwiększy się rozprysk odłamków przy uderzeniu w cel.

Do przenoszenia pocisków manewrujących AS-23a Rosjanie wykorzystują bombowce strategiczne Tu-160, Tu-95, Tu-95MS. Na Ukrainą najczęściej widywane są Tu-95 (w kodzie NATO: Bear H), które stanowią podstawowe uzbrojenie rosyjskiego lotnictwa strategicznego. To samoloty, które są w stanie operować na pułapie do 13,5 km i spędzić w powietrzu bez tankowania nawet 14 godzin. Ich zasięgu jest szacowany na ok. 10,5 tys. km. Napęd stanowią cztery turbośmigłowe silniki Kuzniecow NK 12 o mocy 15 tys. KM każdy. Dzięki nim Tu-95 osiąga prędkość maksymalną 830 km/h.