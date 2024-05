Zły znak dla Ukrainy. Rosyjska armia odebrała najnowocześniejsze myśliwce

Myśliwce Su-35S są wykorzystywane w zaplanowanych, zamaskowanych atakach na Ukrainę. Zazwyczaj są wysyłane na misje wraz z bombowcami strategicznymi Tu-95MS. Dostosowano je do przenoszenia szeregu broni, w tym pocisków dalekiego zasięgu oraz bomb (także bomb kierowanych).

Z niedawnych informacji podawanych przez Ukraińców wynika, że Su-35S zostały zmodernizowane także pod kątem nowych pocisków Ch-69, które mierzą ponad 4 m długości i ważą ok. 770 kg, z czego na samą głowicę bojową przypada aż 300 kg. Ich zasięg jest szacowany na 400 km. Na podstawie oficjalnych komunikatów można wywnioskować, że Rosja zostanie teraz wzmocniona dwoma takimi maszynami.

Rosjanie odbierają kolejne Su-35S

Su-35S nie jest najliczniejszym myśliwcem na wyposażeniu rosyjskiej armii. Z ogólnodostępnych informacji wynika, że aktualnie do jej dyspozycji pozostaje kilkadziesiąt takich maszyn. Każda dodatkowa partia stanowi więc realne wzmocnienie. To druga w tym roku dostawa Su-35S. Tym razem doszło do niej na lotnisku w Komsomolsku nad Amurem.

Jak wyjaśniał Łukasz Michalik, dziennikarz Wirtualnej Polski, Su-35 miał wypełnić technologiczną lukę pomiędzy starszymi maszynami, a przyszłościowym samolotem piątej generacji Su-57. Nie odniósł spodziewanego sukcesu na świecie, aktualnie poza Rosją jednym użytkownikiem Su-35S są Chiny, a kolejnych na horyzoncie nie widać. Podczas wojny w Ukrainie zniszczono kilka sztuk, co z pewnością nie pomoże zmienić tej sytuacji.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Su-35S na tle innych samolotów Rosjan

Na tle innych samolotów w służbie rosyjskiej armii Su‑35S wypada jednak bardzo dobrze. To dwusilnikowy myśliwiec wielozadaniowy, który mierzy 21,6 m długości oraz 15,3 m rozpiętości i waży niecałe 19 t. Może służyć do zwalczania celów powietrznych, a także celów na ziemi i na morzu. Posiada silniki z wektorowaniem ciągu, co zapewnia dobrą manewrowość, zwłaszcza przy niskiej prędkości.

Su‑35S jest w stanie osiągać prędkość maksymalną 2,25 Ma (ok. 2400 km/h). Może przenosić nawet ok. 8 t uzbrojenia na przystosowanych do tego węzłach. W standardzie posiada natomiast wbudowane działko przeciwlotnicze GSz-30 kal. 30 mm. Ważne elementy wyposażenia tego samolotu to radar N035 Irbis-E zdolny do śledzenia do 30 celów powietrznych i namierzania ośmiu jednocześnie oraz rozbudowany system walki radioelektronicznej.