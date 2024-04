Brytyjski wywiad bezlitosny dla Rosjan. Ich taktyka jest beznadziejna

W codziennej aktualizacji wywiadowczej Brytyjczycy napisali, że tego typu praktyki udało się dostrzec już na co najmniej kilkunastu obiektach należących do rosyjskich sił powietrznych i położonych w różnych częściach tego kraju. Może to wskazywać na wysoki stopień zaniepokojenia Rosjan ukraińskimi atakami dokonywanymi na coraz większe odległości, a także na ograniczone zdolności do odpierania takich operacji. Być może wiąże się to z niewystarczającą liczbą systemów obrony powietrznej, które w ostatnim czasie zaczęto angażować również do ochrony rafinerii.