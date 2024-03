Rosjanie chcieli być sprytni. Ten przeciwnik ich zaskoczył

Malowanie fałszywych pojazdów na płytach lotnisk to praktyka znana w Rosji od dawna. Co więcej, armia agresora w ostatnim czasie poszła o krok dalej i postanowiła malować wabiki również w portach , czego dowodem jest zdjęcie satelitarne z portu w Noworosyjsku, gdzie obok okrętu podwodnego projektu 887 pojawił się drugi "okręt" – ten jednak będący prostym malunkiem na betonie.

Kolejny z widocznych wabików w bazie lotniczej Engels to malunek przedstawiający Tu-95MS, czyli pochodzący z lat 80. ubiegłego wieku bombowiec przeznaczony do przenoszenia uzbrojenia o wadze do 20 t – mogą to być m.in. pociski Ch-55SM lub Ch-102, których donośność sięga ponad 5 tys. km. To nieco starsza konstrukcja od wspomnianego wcześniej Tu-160, która wykorzystuje turbośmigłowe silniki NK 12 rozpędzające konstrukcję do prędkości 830 km/h. Samolot pracuje na pułapie 13,5 km.