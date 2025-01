SATurnin-1 już na orbicie. Czesi ruszają na podbój kosmosu

Jak informuje Ministerstwo Obrony Czech, kraj dołączyły do grona państw eksplorujących kosmos. Czechy umieściły na orbicie swojego największego satelitę, SATurnin-1. Satelita zbudowany przez Research Test and Aerospace Institute na zlecenie czeskiego departamentu obrony. Waży 14 kg i ma wymiary 32 cm x 22,5 cm x 22,5 cm.

Jego głównym zadaniem jest obrazowanie Ziemi w wysokiej rozdzielczości, co umożliwia kamera zamontowana na pokładzie. Satelita jest w stanie przechwytywać 100 obrazów dziennie, które są przetwarzane na orbicie przy użyciu sztucznej inteligencji.

Projekt SATurnin-1, zainicjowany w 2022 roku, pomyślnie zakończył swoją realizację we wrześniu 2024 roku. Budowa miała miejsce w Krajowym Centrum Badawczym Lotnictwa i Kosmonautyki VZLU Aerospace, gdzie zespół fachowców wraz z inżynierami przeprowadził wszystkie niezbędne prace montażowe. Po zakończeniu prac, satelita został przetransportowany do Stanów Zjednoczonych.] Gdzie dzięki współpracy z firmą SpaceX, SATurnin-1 został wyniesiony na orbitę za pomocą rakiety Falcon 9, co stanowiło kulminacyjny punkt tego przedsięwzięcia.