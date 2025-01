Wycofali tę amunicję ze służby. Wszystko trafiło do Ukrainy

Kanada dostarczyła Ukrainie 1,3 tys. głowic bojowych do rakiet CRV7 kal. 70 mm, co stanowi część większego pakietu pomocy wojskowej. Głowice te, wycofane z kanadyjskich zasobów, mają wzmocnić ukraińskie zdolności artyleryjskie. Dostawa obejmuje także inne sprzęty wojskowe, takie jak transportery opancerzone.

Głowice CRV7, pierwotnie używane przez kanadyjskie myśliwce CF-18, zostały zreaktywowane i dostarczone do Polski w grudniu 2024 r. Teraz natomiast amunicja została przekazana Ukrainie. Rakiety te mogą być używane z różnych platform, w tym z helikopterów i artylerii naziemnej.

Ten opracowany w czasie zimnej wojny system jest znany z elastyczności i skuteczności. Rakiety te, choć nieprecyzyjne, mają dużą siłę rażenia i mogą być używane przede wszystkim przeciwko celom lekko opancerzonym. Bez trudu posłużą też do niszczenia umocnień polowych lub hangarów. Ich prostota i siła rażenia czynią je idealnymi do ostrzałów masowych.

Dostarczone głowice mogą być używane z istniejącymi systemami rakietowymi Ukrainy, co czyni je efektywnym kosztowo rozwiązaniem. W kontekście ograniczonego dostępu do nowoczesnych, precyzyjnych amunicji, te głowice zwiększają zdolność Ukrainy do prowadzenia intensywnych ostrzałów.