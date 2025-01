Najtańsze masło wskaże aplikacja. Powstał masłometr

Gdzie kupić masło najtaniej? Odpowiedź na to pytanie uzyskamy teraz niemal w sekundę, wystarczy skorzystać z internetowej porównywarki - masłometru. Jej twórca wyjaśnia, że napisanie tej prostej aplikacji było eksperymentem.

Gdy cena masła przekroczyła 10 zł za kostkę Polacy dość mocno się oburzyli. Na forach żartowano, że posiadanie masła jest synonimem luksusu i bogactwa. I tak popularność zyskał masłometr, choć podobnych aplikacji do porównywania cen produktów spożywczych na rynku nie brakuje. "Napisałem prostą aplikację, która automatycznie zbiera najniższe ceny masła z ofert różnych marketów" - przekazał twórca aplikacji na platformie LinkedIN, dodając, że to był swego rodzaju eksperyment. Jak opisuje, by ją stworzyć korzystał z technologii: Python, Docker, Google Cloud Storage (GCS) i Google Cloud Run.

Masłometr - codziennie pokazuje, gdzie najtaniej kupić masło

Masłometr to aplikacja, która gromadzi dane z gazetek sieci handlowych i prezentuje je w przystępnej formie, z wyróżnieniem najkorzystniejszych ofert. Wydaje się idealnym narzędziem do śledzenia cen i co za tym idzie oszczędzania na codziennych zakupach. W opcji możemy ustawić także lokalizację - porównywarka wskazuje markę masła oraz sklep, w którym można je kupić.

Dane są aktualizowane każdego dnia - Masłometr zbiera dane ze stron agregujących oferty. "Na pewno chciałbym w przyszłości stworzyć silnik, który będzie zaczytywał dane bezpośrednio z gazetek. Biedronka jest wyjątkowym przypadkiem, bo ich oferty są trudne do ogarnięcia nawet ludzkim okiem" - pisze w komentarzu pod swoim postem autor.

Masło bohaterem memów i synonimem drożyzny