Lepsze niż F‑16? Myśliwce, które byłyby idealne dla Ukrainy

Ekspert lotniczy Konstantin Kryvolap uważa, że w ogólnym rozrachunku F-16 to najlepsze myśliwce, na jakie może liczyć Ukraina. Jednocześnie znajduje jednak pewne elementy, w których JAS‑39 Gripen są lepsze. Chodzi m.in. o ich przystosowanie do przenoszenia konkretnych pocisków manewrujących, jakie otrzymuje Ukraina. Obecnie do przenoszenia Storm Shadow i SCALP-EG armia obrońców musiała dostosować posiadane poradzieckie samoloty Su-24.

Konstantin Kryvolap podkreślił, że JAS‑39 Gripen jest nieco mniejszy od F-16, ale mimo tego na tyle mocny by udźwignąć prawie takie samo obciążenie (w niektórych wersjach to nawet ponad 7 ton) w postaci dodatkowego arsenału uzupełniające standardowe działko Mauser BK-27 kal. 27 mm.

Z punktu widzenia Ukraińców JAS‑39 Gripen ma jeszcze jedną bardzo istotną cechę. F-16 musi być obsługiwany na lotniskach, podczas gdy szwedzki myśliwiec jest w stanie startować z doraźne wyznaczonych pasów startowych, prostego odcinka drogi o długości ok. 800 m. Jest też tańszy w utrzymaniu. Godzina lotu JAS 39 Gripen kosztuje ok. 40 proc. mniej niż w przypadku lotu F-16.

Pod względem konstrukcyjnym JAS‑39 Gripen to jednosilnikowy myśliwiec ze skrzydłami typu delta z usterzeniem kaczki. Mierzy ok. 14 m długości i osiąga prędkość do 2 Ma (ok. 2130 km/h). Może operować na pułapie do 18 tys. m.