Brytyjska "atomowa pięść". Pracowali nad nią programiści z Białorusi i Rosji

Ostatecznie sprawa trafiła do Rolls-Royce Submarines w 2021 roku oraz do brytyjskiego MON w 2022 roku co wywołało śledztwo toczące się do lutego 2023 roku. Warto zaznaczyć, że wedle Rolls-Royce Submarines podwykonawcy nie mieli dostępu do żadnych danych z serwerów, a każda modyfikacja intranetu bądź innego oprogramowania przechodzi przed implementacją przegląd bezpieczeństwa. Niemniej firma WM Reply trafiła na czarną listę podwykonawców dla Rolls-Royce Submarines.