Brytyjczycy z nową technologią. Przetwarzają CO2 z powietrza na surowce

Obecna sytuacja klimatyczna nie jest za dobra - mimo rozwoju odnawialnych źródeł energii emisje gazów cieplarnianych wciąż rosną . 2024 r. zapisze się jako najgorętszy w historii - średnia temperatura na Ziemi po raz pierwszy osiągnęła poziom o 1,5 st. C wyższy od przedindustrialnego. W tym kontekście brytyjski startup Mission Zero Technologies skupia swoje wysiłki na rewolucjonizowaniu technologii wychwytywania dwutlenku węgla z atmosfery, aby wspomóc walkę z kryzysem klimatycznym .

Na czym polega wychwytywanie dwutlenku węgla z powietrza? Firma wykorzystuje elektrochemiczne separacje ciągłe do pochłaniania CO2 przy użyciu ciekłych roztworów. Technologia ta jest inspirowana biologicznymi procesami zarządzania dwutlenkiem węgla przez ludzki organizm. Startup zgromadził już ponad 25 milionów euro na rozwój bezpośredniego wychwytywania dwutlenku węgla z atmosfery. Pozwoli to na przyspieszenie i odzyskiwanie nawet 1000 ton węgla rocznie . Wśród inwestorów znajduje się Bill Gates .

W przeciwieństwie do CCS, czyli technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, DAC (Direct Air Capture) wychwytuje dwutlenek węgla z powietrza, ale nie w czasie spalania paliw kopalnych. W miarę jak świat przekracza cele p orozumienia paryskiego , wynalazki takie jak DAC stają się niezbędne do ustabilizowania poziomów dwutlenku węgla w atmosferze. Rozszerzenie wykorzystania CO2 jest kluczowe, aby umożliwić tej technologii wdrożenie komercyjne na szeroką skalę.

Firma dąży do odzyskania miliarda ton atmosferycznego dwutlenku węgla każdego roku oraz promowania decentralizowanego źródła ciągu dla produktów wytworzonych z atmosferycznego CO2. Mission Zero Technologies współpracuje z partnerami takimi jak Stripe, Breakthrough Energy Ventures i rząd brytyjski, aby przyspieszyć ścieżkę usuwania dwutlenku węgla na skalę megatonową przed końcem dekady.

Mission Zero Technologies to brytyjska firma z siedzibą w Londynie, założona w 2020 roku. Specjalizuje się w rozwoju innowacyjnych technologii pochłaniania dwutlenku węgla bezpośrednio z powietrza (Direct Air Capture, DAC). Ich systemy są zaprojektowane tak, aby być modułowe i efektywne energetycznie, co umożliwia ich szybką skalę i dostosowanie do różnych warunków klimatycznych oraz przemysłowych. Rozwiązania Mission Zero koncentrują się na efektywnym wykorzystaniu CO2, które musi być najpierw efektywnie wychwycone z atmosfery.