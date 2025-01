Arktyczny lód zmienia się w zawrotnym tempie. Dziesięciokrotny wzrost CO2

Naukowcy z Oregon State University, badając próbki lodu z Antarktydy, udowodnili, że obecny wzrost stężenia dwutlenku węgla w atmosferze przebiega 10 razy szybciej niż kiedykolwiek w ciągu ostatnich 50 tys. lat. Badania przeprowadzone na rdzeniu lodowym z głębokości 3,2 km pozwoliły badaczom odtworzyć atmosferyczne zmiany z minionych tysiącleciu. Pomimo, że w przeszłości obserwowano naturalne wahania poziomów CO2, wyniki badań potwierdzają, że aktualne zmiany są alarmujące. Wniosek jest jeden: wahania stężenia CO2 nigdy wcześniej nie były tak gwałtowne.

Katastrofa klimatyczna przyspiesza

Lata temu, podczas tzw. Zdarzenia Heinricha, poziomy dwutlenku węgla zmieniały się o 14 części na milion (ppm) w ciągu 55 lat. Współcześnie, podobne zmiany zachodzą co 5-6 lat, co wskazuje na dziesięciokrotne przyspieszenie. Wpływa to z kolei na globalne cyrkulacje wodne i zmiany klimatyczne.

Christo Buizert z Oregon State University przekazał, że tzw. Zdarzenie Heinricha spowodowało reakcję łańcuchową, wpływając na monsun tropikalny oraz zachodnie wiatry, które uwalniały CO2 z oceanów.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Rdzenie lodowe kapsułami czasu

Badania lodu z Antarktydy mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia klimatu w odległej przeszłości, co jest ułatwione dzięki niskim temperaturom, które nie przekraczały 0 st. C przez setki tysięcy lat. Choć najstarsze próbki datują się na 2,7 mln lat, tylko niewielka część powierzchni antarktycznego lądolodu nadaje się do badań z powodu dynamicznych warunków środowiskowych.

Kathleen Wendt z Oregon State University opisała, że obecne tempo wzrostu emisji CO2, w dużej mierze wywołane działalnością człowieka, jest najszybsze w historii obserwacji.

Jak wskazali naukowcy, pomiar stężenia dwutlenku węgla na Mauna Loa pokazuje, że w 2023 roku osiągnęło ono 426 ppm, co jest znacznie wyższe w porównaniu do lat wcześniejszych. Efekty te zostały częściowo wyjaśnione przez zjawisko El Niño, jednakże przyspieszające zmiany klimatyczne dotykają miliardów ludzi na świecie.