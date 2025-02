Robi się poważnie. Styczeń najcieplejszy w historii

Naukowcy informują o kolejnych rekordach w historii pomiarów. Niemal każdy nowy miesiąc pokonuje miesiące z poprzednich lat pod względem temperatury. Tak samo jest i z tegorocznym styczniem, który okazał się cieplejszy od zeszłorocznego. Powoli robi się gorąco i to dosłownie.

Oczekiwano, że globalne temperatury będą spadać po rekordowych wzrostach z września, jednak prognozy nie pokryły się z rzeczywistością. Według analizy opublikowanej przez "Discover Magazine" , pierwsze trzy tygodnie stycznia były szczególnie ciepłe, a to pokazuje z jak wielkim problemem wywołanym ociepleniem klimatu musimy się mierzyć.

Zeke Hausfather, klimatolog, wskazuje, że mimo braku wpływu El Niño , który zazwyczaj podnosi temperatury, styczeń 2025 był cieplejszy niż styczeń 2024. Co więcej, obecność La Niña, która zwykle chłodzi klimat, nie wpłynęła na obniżenie temperatur.

Globalna temperatura w ciągu ostatnich kilku miesięcy przekroczyła lub znajdowała się w górnej części tego, co widzieliśmy po jakimkolwiek innym wydarzeniu El Niño w historii

W dniach 20-21 stycznia w Kanadzie oraz Stanach Zjednoczonych zarejestrowano wyjątkowo niskie temperatury. Choć niektóre zjawiska pogodowe mogłyby przeczyć szerszym danym globalnym, to równocześnie w regionach takich jak Alaska oraz w innych miejscach na świecie zanotowano bardzo wysokie temperatury, co potwierdza istnienie globalnego ocieplenia.

Przez 12 dni z rzędu średnia dobowa temperatura w całym kraju przekraczała 2 stopnie Celsjusza, a przez tydzień była wyższa o 4 stopnie niż wynosi norma dla wielolecia. To wskazuje na istotne odchylenie od przeciętnych wartości temperatury. Ekstremalne temperatury zanotowano w Przemyślu, gdzie termometry pokazały 16,1 stopnia Celsjusza. Wysoka temperatura przerwała proces wegetacji niektórych roślin co spowodowało, że mieszkańcy niektórych części kraju mogli zaobserwować budzącą się do życia naturę.