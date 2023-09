Prawie nigdy się nie myli. Bill Gates mówi, co może nas czekać

Bill Gates, który pomimo swoich szeroko pro-ekologicznych działań we własnej fundacji, jest często krytykowany, na przykład za korzystanie z prywatnych odrzutowców (choć tłumaczy on, że równoważy te emisje poprzez wpłaty na Climateworks, czyli jedną z fundacji, która składuje dwutlenek węgla pod ziemią). Podczas zorganizowanego przez The Times wydarzenia na żywo Climate Fovard, stwierdził, że rozwiązania dla klimatu wykorzystujące "brutalną siłę" do przymuszenia państw i zwykłych ludzi do dbania o klimat, najprawdopodobniej skończą się fiaskiem.