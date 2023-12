Brytyjczycy nie mają wątpliwości. Wskazali kluczową broń Rosjan

SA-15 Tor (to kod NATO, Rosjanie posługują się nazwą 9K330 Tor) to system pocisków typu ziemia-powietrze krótkiego zasięgu. Cechuje się maksymalnym zasięgiem ok. 15 km. Jest obsługiwany przez jednostki obrony powietrznej armii rosyjskiej i wykorzystywany do ochrony pierwszej linii wojsk lądowych.