Tajna baza Rosjan. Wszystko widać na zdjęciach z satelity

Warto zaznaczyć, że obiekt niemal na pewno jest przeznaczony do działań wojskowych , bo – jak zauważa portal Defence Blog – Aleksiejewka znajduje się w strefie, w której obowiązuje zakaz cywilnych lotów. Na nowo budowanym lotnisku mogą więc w niedalekiej przyszłości lądować samoloty ze sprzętem dla Rosjan lub stanowić bazę do obsługi maszyn szturmowych.

W kontekście maszyn, które mogą być obsługiwane przez nowy obiekt przy Ukrainie, analitycy podają jako przykład wspomniany An-26, czyli lekki samolot transportowy zdolny do przenoszenia w swojej przestrzeni ładunkowej ładunku o masie 5,5 t. Dodatkowo na jego pokładzie znajduje się miejsce dla 30 skoczków lub 24 nosz dla rannych. To konstrukcja o rozpiętości skrzydeł nieznacznie przekraczającej 29 m i długości niemal 24 m. Rozpędza się do prędkości maksymalnej 540 km/h, zaś zasięg zatankowanego do pełna An-26 wynosi ok. 1100 km.