Rosjanie coś szykują? Ściągają bombowce w jedno miejsce

Teraz na lotnisku znalazło się w sumie 11 maszyn, co – jak wyjaśnia portal Bulgarian Military – jest jedną z nielicznych sytuacji, kiedy w tym miejscu znajduje się tak dużo bombowców. Ponadto na zdjęciach satelitarnych widać, że żaden z samolotów nie jest chroniony wcześniej używanymi do tego celu oponami umieszczonymi na skrzydłach. Dodatkowo materiały pozwalają sądzić, że rosyjskie siły powietrzne gromadzą w bazie Engels z rakiety Ch-101/Ch-555.

Określane mianem "niedźwiedzi" bombowce strategiczne Tu-95 MS to cenna broń, którą dysponują rosyjskie siły. Wynika to przede wszystkim z zasięgu, który przekracza 10 tys. m i pozwala przenosić ładunki o łącznej wadze do 20 ton. Tak duża ładowność sprawia, że Tu-95 MS może bez trudu transportować pociski i bomby – również te wyposażone w głowice jądrowe w lotach międzykontynentalnych. Maksymalny pułap osiągany przez te bombowce przekracza 12 tys. m, natomiast prędkość, którą jest w stanie rozwinąć Tu-95 MS to ok. 830 km/h.