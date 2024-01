Rosjanie znów zgubili bombę. Tym razem spadła nieopodal Biełgorodu

Tym razem bomba nie eksplodowała, więc nie doprowadziła do znaczących strat, choć oczywiście sam fakt spadania felernych bomb w okolicach rosyjskiego miasta, jest dla jego mieszkańców niezbyt dobrą wiadomością. Odkryty OFAB-250 miał na module sterującym naniesiony markerem napis "Operable 18.12.23" co może wskazywać na datę produkcji tej konkretnej bomby. Prawdopodobnie bomba została uwolniona z samolotu w sposób nieprawidłowy, co doprowadziło do awarii i ostatecznie jej upadku.