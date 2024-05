Rosjanie zgubili bombę FAB. Spadła na terenie Rosji

Nie jest to pierwszy przypadek spadnięcia bomby FAB z modułem UMPK w Biełgorodzie , nad którym Rosjanie masowo je zrzucają podczas atakowania ukraińskich obiektów w okolicach Charkowa. Zdarza się, że w części przypadków zawodzi mechanizm rozkładania skrzydeł i wtedy bomba szybująca zachowuje się zwykła.

Bomby FAB - trudny cel do zestrzelenia

Rosjanie eksperymentowali z modułami UMPK (Unifitsirovannogo nabora Modulei Planirovanie i Korrekcii) od wczesnych latach 2000., ale ich pierwsze użycie nastąpiło dopiero pod koniec 2022 r. Koncepcyjnie są to bomby identyczne do JDAM/-ER, gdzie do starej niekierowanej bomby dodawany jest moduł z nawigacją inercyjną i satelitarną (GLONASS w przypadku Rosji) i rozkładanymi skrzydłami.