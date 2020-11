Black Friday 2020. Kiedy wypada Czarny Piątek i czego można się spodziewać?

Co to jest Black Friday?

Black Friday tradycyjnie wypada w ostatni piątek listopada . Jest to zwyczaj zapoczątkowany w USA i rozpoczynający wielkie przedświąteczne wyprzedaże. Za granicą tego dnia można liczyć na ogromne obniżki, a sklepy są tego dnia zwykle otwarte znacznie dłużej. Black Friday 2020 na pewno będzie wyglądał inaczej niż zwykle, a większość promocji przeniesie się do sieci z racji trwającej pandemii.

W Czarny Piątek przynajmniej w teorii możemy liczyć na duże zniżki na elektronikę, w tym laptopy , smartfony czy smartwatche , jak również AGD czy RTV. Jednak również w innych sklepach, niekojarzonych ze sprzętem możemy liczyć na rabaty, dzięki czemu może to być okazja do zaopatrzenia się np. w prezenty świąteczne.

Black Friday 2020 w Polsce

W Polsce Black Friday zwykle trwa znacznie dłużej niż jeden dzień. Z tego powodu coraz częściej mówimy o Black Week, czyli Czarnym Tygodniu . Jednak okazuje się, że nawet to określenie może nie oddawać skali akcji promocyjnych, ponieważ wiele sklepów już zaczęło kampanię promocyjną .

Czarny Piątek w Polsce a w USA

W Polsce niestety sytuacja wygląda zwykle zupełnie inaczej. Wartościowe produkty rzadko przeceniane są więcej niż 5-10 proc. W sieci nie brakuje również dowodów na to, że w listopadzie sprzęt wcale nie jest najtańszy. Szeroko na ten temat pisał w zeszłym roku Adam Bednarek , który zwraca uwagę na raport Deloitte, z którego wynika, że ceny wielu produktów wzrosły na Black Friday.

Nie oznacza to jednak, że nie warto rozejrzeć się za rabatami i promocjami. Być może uda nam się znaleźć jakąś perełkę. A jeśli nie uda się nic upolować z okazji Czarnego Piątku, zawsze można spróbować w Cyber Monday .

Black Friday, a po nim Cyber Monday

Czarny Piątek tradycyjnie kojarzy się z tłumami w sklepach, chociaż w tym roku pewnie większość akcji promocyjnych przeniesie się do internetu z powodu pandemii koronawirusa. Tradycyjnie jednak sklepy internetowe mają "swój dzień" trzy dni po Czarnym Piątku.

Cyber Monday, czyli cybernetyczny poniedziałek to dzień, w którym sklepy internetowe organizują (teoretycznie) najlepsze promocje dla swoich klientów. Cyber Poniedziałek 2020 odbędzie się 30 listopada .

Jednak podobnie, jak w przypadku Czernego Piątku w Polsce, warto dobrze się zastanowić przed zakupami. Kusząc atrakcyjną promocją, sklepy nierzadko podnoszą ceny, a cyberprzestępcy chętnie wykorzystują tę okazję, by zyskać dostęp do naszych poufnych danych, np. numerów konta, kart kredytowych itp. Kupując w internecie, zawsze warto stosować się do podstawowych zasad bezpieczeństwa w sieci.