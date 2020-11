Apple prezentuje nowe komputery Mac

Apple zaprezentował nową serię swoich najlepiej sprzedających się komputerów Mac. Są to dwa laptopy MacBook Air i bardziej zaawansowany MacBook Pro oraz Mac Mini. Sercem urządzeń jest zupełnie nowy, zaprojektowany i wyprodukowany od początku przez Apple procesor M1. Według Apple dzięki nowemu procesorowi komputery Mac będą szybsze i bardziej energooszczędne niż wszystko, co ma do zaproponowania konkurencja.