WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne poradnik kupującego + 2 smartfontelefon Patryk Wieczorek 4 godziny temu Tani, nie znaczy gorszy. Smartfony Samsunga nawet za 699 złotych Wielu kupujących przy wyborze smartfona zwraca uwagę przede wszystkim na jego cenę oraz markę. W stosunkowo niewielkiej cenie możesz liczyć na dobrej jakości sprzęt znanej marki. Jeśli szukasz dodatkowego telefonu i nie chcesz wiązać się umową, to rozwiązanie w sam raz dla ciebie. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Treści redakcyjne są całkowicie niezależne. Wspierasz nasz rozwój, kupując produkty z linków lub boksów zamieszczonych w tekście. Postaw na sprawdzone modele w dobrej cenie (Shutterstock) Nie każdy potrzebuje superprocesora oraz podwójnego lub potrójnego aparatu. Jeśli zależy ci na sprzęcie, który posłuży ci do dzwonienia, sprawdzania poczty i przeglądania sieci, nie musisz płacić za dodatkowe bajery, z których i tak nie skorzystasz. Flagowce to nie wszystko – serie A i J Choć producenci przykładają największą wagę do swoich flagowych modeli i prezentowania najnowszych rozwiązań, to prawdziwą siłę stanowią wersje bardziej budżetowe. Jeżeli szukasz solidnych podzespołów, a dodatkowo zależy ci na tym, by sprzęt prezentował się elegancko, warto zwrócić uwagę na modele z serii A i J. Ich największym atutem jest przyzwoita jakość wykonania i specyfikacja techniczna. Wśród modeli najbardziej przystępnych celowo prym wiodą Samsung Galaxy A20e i Samsung Galaxy J7. Na pierwszy rzut oka smartfony różnią się od siebie wielkością, model z serii A jest nieco większy. Z drugiej strony wersja Galaxy J7 wyposażona jest w wyświetlacz Super AMOLED, który zapewnia szeroką paletę kolorów, co jest ważne szczególnie dla osób, które będą korzystać z niego do oglądania multimediów. Dodatkowo tego typu matryca ma bardzo dużą żywotność i pobiera zaskakująco mało energii – możesz więc mieć pewność, że długa praca na odpalonym wyświetlaczu, na przykład podczas oglądania filmów, nie nadwyręży baterii. Pexels Nie musisz przepłacać (Pexels) Postaw na duże wyświetlacze Warto również zwrócić uwagę na model A21s. Za nieco ponad sto złotych więcej otrzymujemy sprzęt z wyświetlaczem 6,5 cala oraz pojemnością baterii na poziomie 5000 mAh, która zagwarantuje ci, że szybko uniezależnisz się od ładowarki. Dodatkowo ośmiordzeniowy procesor 8-rdzeniowy Samsung Exynos 850 zapewni ci należytą płynność działania sprzętu nawet przy użyciu wielu zasobożernych aplikacji jednocześnie. A może pancerny smartfon? Osoby pracujące w trudnych warunkach rzadko decydują się na zakup drogich smartfonów, gdyż boją się ich zniszczenia. Na szczęście na rynku znajdziesz smartfona, który jest równie praktyczny, co wytrzymały. Samsung Galaxy Xcover 4s to wodoszczelny smartfon, który jest w stanie wytrzymać zanurzenie na głębokość 1,5 metra przez pół godziny. Dodatkowo jest odporny na skrajnie wysokie i niskie temperatury, a obudowa została odpowiednio wzmocniona tak, by chronić wrażliwsze podzespoły. Ekran pokryty pancernym szkłem jest odporny na zarysowania i stłuczenia, dzięki czemu możesz korzystać z niego bez obaw. Nawet upadek ze sporej wysokości nie powinien mu zagrozić. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl icon info Treści redakcyjne są całkowicie niezależne. Wspierasz nasz rozwój, kupując produkty z linków lub boksów zamieszczonych w tekście. Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze