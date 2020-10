WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne xiaomi + 3 chińskie smartfonysmartfonyxiaomi mi 10 Sławomir Serafin 5 godzin temu Materiał powstał przy współpracy z Xiaomi Dziś polska premiera nowych telefonów Xiaomi. 5G i topowa jakość w świetnej cenie Już dziś Xiaomi oficjalnie zaprezentuje w Polsce trzy nowe telefony z serii Mi 10T. Wreszcie dowiemy się, ile kosztować będą te flagowce, bazujące na znakomitej serii Mi 10. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (materiały partnera) Xiaomi to popularna i lubiana w Polsce marka, między innymi z powodu świetnej relacji ceny do parametrów sprzętu. Nowa seria Mi 10T, która zostanie oficjalnie przedstawiona już dziś o godzinie 18:00 w trakcie online’owej konferencji, również ma oferować doskonałe osiągi z wyższej półki za rozsądną cenę. Dokładnie jak bardzo rozsądną – tego dowiemy się już w czasie transmisji, którą można będzie obejrzeć na stronie głównej Wirtualnej Polski lub też poniżej. Ile kosztują topowe parametry? To najważniejsze pytanie, na które ma odpowiedzieć konferencja Xiaomi. Możliwe, że dowiemy się na niej także czegoś więcej, bowiem w czasie tego typu wydarzeń zawsze można się spodziewać niespodzianek – ale przede wszystkim chodzi o to, jakie ceny będą miały trzy nowe Mi 10T. Ich specyfikacja jest już bowiem całkiem dobrze znana. I to właśnie z uwagi na nią są powody do ekscytacji. Mi 10T to urządzenia bardzo zbliżone do flagowców z serii Mi 10, która zadebiutowała na wiosnę i została bardzo dobrze przyjęta. Wszystkie obsługują 5G i wszystkie mają być dostępne w bardzo atrakcyjnych cenach. Seria Mi 10T – druga inwazja flagowców Najtańszym z nowych trojaczków Xiaomi będzie oczywiście Mi 10T Lite, a najdroższym Mi 10T Pro. W środku plasuje się sam Mi 10T. I mimo tego, że nowe urządzenia mają być znacząco tańsze od pionierskich flagowców Mi 10, to patrząc na ich specyfikację, trudno jest zrozumieć dlaczego. Praktycznie nie różni się ona od parametrów tamtych telefonów! Jedną z największych zalet nowych flagowców Xiaomi był fantastyczny układ fotograficzny. Składający się z czterech aparatów, z matrycą 108 Mpix i hybrydowym zoomem 10x stał się wiosną tego roku, po premierze Mi 10, niekwestionowanym liderem rynku. Mobilna fotografia weszła na nowy poziom. Nowy Mi 10T Pro ma… dokładnie ten sam aparat. I ten sam procesor Snapdragon 865. I także, w najbardziej zaawansowanej wersji, 256 GB pamięci wewnętrznej oraz 8 GB operacyjnego RAM. materiały partnera (materiały partnera) Wstrzymujemy oddech Ceny pozostałych modeli Mi 10T też powinny być niższe od ich odpowiedników, które miały premierę wcześniej w tym roku. I choć Mi 10T i Mi 10T Lite to nie takie mobilne bestie jak wersja Pro, to niewiele można im zarzucić. Mi 10T ma taki sam procesor jak model Pro, również 8 GB RAM w droższej odmianie oraz dysk o pojemności aż 128 GB. Wyświetlacz też jest taki sam, świetny AdaptiveSync o odświeżaniu 144 Hz i opóźnieniu 7 ms, obsługujący technologię TrueColor i HDR 10. Takie parametry byłyby bardzo dobre nawet dla gamingowego monitora dla komputera stacjonarnego! I choć średni Mi 10T nie ma głównego sensora 108 Mpix, tylko 64 Mpix, to pozostałe cztery obiektywy są dokładnie takie same. I ultra szerokokątny 13 Mpix, i 5 Mpix do zdjęć makro z 2 cm, i przednia kamera 20 Mpix są identyczne w obu modelach. Obydwa maja również mocną baterię 5000 mAh. Mi 10T to, poza główną matrycą aparatu, w zasadzie ten sam potężny sprzęt co wersja Pro. Najtańszy Mi 10T Lite oczywiście nieco różni się od najbliższego rodzeństwa. Wyświetlacz jest ten sam, ale z odświeżaniem 120 Hz. Aparat główny identyczny jak ten w Mi 10T, czyli 64 Mpix, ale pozostałe dwa obiektywy już inne. Do tego procesor Snapdragon 750G, 6 GB RAM i odrobinę słabszy akumulator – ma pojemność 4,820 mAh. Dodatkowo, Mi 10 Lite, choć tak jak obaj bracia obsługuje standard 5G i NFC, to nie ma jednak Wi-Fi 6 jak dwa droższe modele. Na dzisiejszej konferencji zostaną zaprezentowane wszystkie trzy modele – z pewnością jak zawsze w przypadku tej marki ceny będą niezwykle atrakcyjne. Mało prawdopodobne, by w tym roku jeszcze ktoś przebił dzisiejszą konferencję Xiaomi. Do zobaczenia o 18:00. Materiał powstał przy współpracy z Xiaomi Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze