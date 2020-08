Telefon na nadgarstku. Smartwatch dla wymagających

Na pierwszy rzut oka smartwatche nie wyróżniają się niczym szczególnym i wyglądają jak zwykłe zegarki. Dopiero przy bliższym kontakcie odkryjesz pełnię ich możliwości. Jeśli raz założysz smartwatch na nadgarstek, nie zechcesz go zdjąć.

Elektroniczny zegarek to nie tylko kolejny bezużyteczny gadżet, o którym prędko zapomnisz, to nie lada okazja dla fanów nowoczesnych technologii. Dzięki dodatkowym funkcjom znacznie przyspieszy wykonywanie niektórych czynności, a to zdecydowanie ułatwi życie.

Inteligentne zegarki nie tylko wskazują aktualną datę i godzinę, ale też umożliwiają zdalne sterowanie smartfonem, pomagają w planowaniu zadań, informują o pogodzie i mierzą aktywność fizyczną. Niektóre mogą też odbierać połączenia, nagrywać głos, a nawet wykonywać zdjęcia.

Przyszłość zegarków

Urządzenie jest w stanie działać samodzielnie, może wtedy posłużyć jako urządzenie do wskazywania czasu, budzik czy krokomierz. Pełnię swoich możliwości rozwija dopiero wtedy, gdy sparujesz go ze smartfonem i ściągniesz specjalną aplikację, która znacznie rozszerzy jego możliwości. Dzięki niej możesz obsługiwać swojego smartfona bez wyciągania go z kieszeni.

Aby połączyć oba urządzenia, niezbędny będzie modem Bluetooth, który jest na wyposażeniu praktycznie każdego nowoczesnego smartfona dostępnego na rynku. Takie rozwiązanie nie tylko zagwarantuje pewne przesyłanie informacji bez zakłóceń, ale również nie nadwyręży zbytnio baterii telefonu. Sam proces łączenia jest bardzo prosty i poradzi sobie z nim każdy, kto regularnie korzysta ze smartfona.

Smartfon na nadgarstku

Mając go na nadgarstku, możesz wygodnie przeglądać pocztę i korzystać z mediów społecznościowych. Jeśli na twoim koncie zostanie odnotowana jakakolwiek aktywność, powiadomią cię o tym wibracje na nadgarstku, a na ekranie wyświetli się wiadomość, którą właśnie otrzymałeś. Dodatkowo za jego pośrednictwem możesz odbierać i odrzucać połączenia, sterować odtwarzaną muzyką i wiele więcej.

Wygląd tarczy poszczególnych modeli możesz dostosować do swoich upodobań tak, by wyświetlały najbardziej istotne dla ciebie informacje. To natomiast przyda się szczególnie sportowcom, którzy chcą sprawdzać postępy w treningu bez zatrzymywania się.

Adobe Stock Pozwala na znacznie więcej niż zwykły zegarek (Adobe Stock)

Dzięki smartwatchowi łatwo zadbasz o swoje zdrowie. Jeśli zaczynasz ćwiczenia to doskonale wiesz, jak ważne jest monitorowanie pulsu. Dlatego mając na ręku smartwatch lub bardziej profesjonalną opaskę sportową możesz monitorować postępy w treningu wybierając odpowiedni tryb aktywności fizycznej. Smartwatch samoczynnie zapisuje wyniki i przesyła je na smartfona, dzięki czemu możesz na bieżąco śledzić swoje postępy.

Interesującym dodatkiem jest monitor snu, który rejestruje puls oraz niekontrolowane ruchy podczas odpoczynku, dzięki czemu jest w stanie określić, w jakiej fazie snu się znajdujesz. To z kolei pozwoli ci wyodrębnić czas, w którym najlepiej będzie się obudzić. To sprawi, że rano będziesz się czuć rześko i wypoczęcie.

Klasyka i nowoczesność w najlepszym wydaniu

W sklepach można znaleźć zarówno smartwatche z prostokątnym ekranem, jak i te bardziej klasyczne – z okrągłym. Teoretycznie oferują nieco mniejszą powierzchnię roboczą, ale za to o wiele lepiej prezentują się w połączeniu z oficjalnym strojem. Część z nich oferuje zegarek w klasycznej, wskazówkowej formie.

Smartwatche stają się coraz bardziej popularne, a co za tym idzie w sieci znajdziesz modele z rozmaitych półek cenowych, począwszy od niedrogiego sprzętu za około 200 zł, aż do modeli oferowanych przez największych producentów sprzętu, których cena sięga nawet kilku tysięcy złotych.