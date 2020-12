Bitwa pod Palmdale, czyli jak Amerykanie zaatakowali rakietami Kalifornię

Samoloty Grumman F6F Hellcat zapisały w czasie II wojny chlubną kartę. Walnie przyczyniły się do amerykańskich sukcesów w wojnie na Pacyfiku . Latający na nich piloci zestrzelili aż 5216 samolotów wroga przy stratach, wynoszących zaledwie 270 własnych maszyn.

Bunt maszyn

W gruncie rzeczy wyglądało na to, że po prostu trzeba będzie zmienić trochę harmonogram ćwiczeń i zamiast marynarki, do lecącego celu postrzelają sobie załogi dwóch poderwanych awaryjnie myśliwców.

Myśliwce kontra zbuntowany dron

F-89 Scorpion nie był wprawdzie cudem techniki, która w tamtych czasach starzała się w ekstremalnym tempie, ale – po wyposażeniu w 104 rakiety Mk4 FFAR "Mighty Mouse" wydawał się całkowicie wystarczać do przechwycenia i zestrzelenia niegroźnego celu.

Nawet jeśli – zgodnie z zyskującym wówczas na popularności trendem – nie miał na pokładzie żadnych działek, polegając na sile rakiet. Co więcej, 2-osobowe załogi Scorpionów mogły liczyć na inny cud techniki – wspomagany komputerem AN/APA-84 i radarem celownik, który wyliczał poprawkę, z jaką należało celować do ruchomego celu.

208 niecelnych rakiet

Ponieważ do zestrzelenia Hellcata wystarczało w teorii pojedyncze trafienie, załogi uzgodniły, że przeprowadzą atak z wykorzystaniem trzeciego trybu, co dawało im w sumie po trzy próby zestrzelenia drona.

Atak na Kalifornię

Pierwsza salwa 84 rakiet nie zrobiła na Hellcacie żadnego wrażenia – żaden z pocisków nie trafił w cel . Para myśliwców zrobiła więc drugie podejście, tym razem wystrzeliwując 64 rakiety. Choć piloci meldowali, że niektóre z nich trafiły w drona, to – uderzając w kadłub – przeszły przez niego bez detonacji.

Załogi Scorpionów wykonały wówczas finalne podejście, w czasie którego wystrzeliły 60 rakiet. Te – tradycyjnie – chybiły, a myśliwcom skończyła się nie tylko amunicja, ale i paliwo, więc musiały zawrócić do bazy. To, co w powietrzu było po prostu niecelnymi strzałami, na ziemi oznaczało jednak mały koniec świata.