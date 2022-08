Żołnierze specnazu. Rosyjska elita korzysta z izraelskiej optoelektroniki

MARS jest skrótem od Multi-purpose Aiming Reflex Sight, a sam kolimator był projektowany równolegle z karabinkiem Tavor TAR-21, czyli w latach 90. Jest to wielozadaniowy celownik kolimatorowy, z którym zintegrowano też emiter lasera widocznego w świetle widzialnym lub podczerwieni (przydatny podczas wykorzystywania noktowizji). Dodatkowo kolimator ma też wbudowane awaryjne mechaniczne przyrządy celownicze.

Była to wizjonerska konstrukcja, która wyprzedzała swoją epokę, aczkolwiek dzisiaj znajdziemy na rynku ciekawsze rozwiązania pokroju np. celowników holograficznych EOTECH lub bardzo podobnych konstrukcji od chińskiej firmy Holosun. Znak celowniczy w celowniku MARS to prosta kropka o wielkości 1 MOA, a zasilanie zapewnia jedna bateria typu AA.

Czas działania to już mało imponujące w dzisiejszych czasach ~200 godzin, ale MARS ma bardzo ciekawą funkcję. Jest nią wbudowany detektor ruchu, który wyłącza kolimator po 10 minutach bezruchu. Z kolimatorem jest też zintegrowany system szybkiego montażu/demontażu przystosowany do szyn typu Picatinny, ale sama optyka jest stosunkowo wysoka. Sprawia to, że jej używanie na karabinku AK bez kolby z poduszką policzkową wygodne nie będzie.