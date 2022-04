Producent Bayraktarów testuje nowego drona. Ma ukraińskie silniki

Pierwsza wersja dronów Akıncı weszła do uzrojenia tureckich sił zbrojnych w sierpniu ub.r. Maszyna jest dwusilnikowa. Jak podaje Zespół Badań i Analiz Militarnych, wersja A2 miała napęd łącznej o mocy 900 KM, podczas gdy w przypadku wariantu B jest to aż 1500 KM. Kolejną wersją rozwojową ma być Akıncı C z napędem o łącznej mocy 1900 KM.