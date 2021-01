B-52. Samolot stworzony do przenoszenia bomb jądrowych. Armia USA wciąż na niego stawia

Samolot opracowano w celu zastąpienia udającego się na zasłużoną emeryturę ciężkiego bombowca Convair B-36 Peacemaker. Pierwszy lot prototypu YB-52 miał miejsce 15 kwietnia 1952 roku. Pilotem maszyny był wówczas Tex Johnston. Pierwsza wersja seryjna B-52A została oblatana dwa lata później, lecz zbudowano jedynie 3 egzemplarze do testów. Na pierwszą wersję wielkoseryjną B-52B trzeba było poczekać kolejny rok. Maszyna weszła do służby w 1955 roku . Oprócz dwóch prototypów XB-52 i YB-52, do 1962 roku wyprodukowano:

B-52 - maszyna stworzona do przenoszenia broni

Bombowiec B-52 może przenieść 31 500 kilogramów różnego rodzaju broni konwencjonalnej, jak np. bomby, miny, rakiety oraz bomby jądrowe (B28, B43, B53, B61, B83). Samoloty są również zdolne do przenoszenia 20 pocisków manewrujących do atakowania z większych odległości.

Udział w wojnach

Bombowiec B-52H

B-52H jest jednym z trzech typów bombowców strategicznych USA, zdolnych do przenoszenia ładunków jądrowych. Pozostałe to B-2 Spirit i B-1B Lancer .

Choć Stany Zjednoczone bardzo poważnie myślą o ulepszeniu swojej floty, polegającym na między innymi wprowadzeniu do służby bombowców nowej generacji B-21 Raider, to wciąż wiążą plany z samolotami B-52H. Zostaną one w służbie przynajmniej do lat 40. obecnego stulecia.