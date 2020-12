Dwa bombowce B-52 przeleciały z USA do Iranu w demonstracji siły

W demonstracji siły dwa bombowce strategiczne US Air Force przeleciały z bazy w Luizjanie, w Stanach Zjednoczonych w rejon Bliskiego Wschodu i wróciły bez międzylądowania. To już drugi taki pokaz możliwości w tym ciagu 30 dni. Miało to być bezpośrednie ostrzeżenie w kierunku Iranu.

B-52 jest jednym z trzech typów bombowców strategicznych USA, zdolnych do przenoszenia ładunków jądrowych. Pozostałe to B-2 Spirit i B-1 Lancer.

Wersja H samolotu B-52 jest ostatnią i jedyną wersją, która służy w US Air Force. Obsługuje ją pięć osób w tym dwóch pilotów i trzech członków załogi odpowiedzialnych za nawigację, uzbrojenie i walkę elektroniczną. Samolot może przelecieć ponad 7 tys. km w ramach misji bojowej bez międzylądowania albo tankowania w powietrzu i samodzielnie powrócić do bazy. Oryginalnie B-52 były wyposażone w działa M61 Vulcan do obrony, ale wersji H z nich zrezygnowano. Obecnie US Air Force dysponuje 76 samolotami B-52H.