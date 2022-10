Zanurzony na Morzu Barentsa K-114 Tuła wystrzelił jeden pocisk R-29RMU2 Siniewa. To międzykontynentalny pocisk balistyczny o masie ponad 40 ton. Siniewa ma długość niemal 15 m i prawie 2 m średnicy, a jej zasięg wynosi od 8,3 do 11,5 tys. km. Pocisk może przenosić do 10 subgłowic MIRV o mocy 100 kiloton każda.