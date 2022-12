AGM-183 ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) to powstający w Stanach Zjednoczonych pocisk hipsersoniczny dalekiego zasięgu. Prace nad nim rozpoczęły się w 2018 roku, kiedy stało się jasne, że Rosja i Chiny traktują broń hipersoniczną jako metodę na zdobycie przewagi nad Ameryką.

Następnie głowica – już bez napędu – szybuje w kierunku celu, osiągając prędkość marszową Mach 6-8 (ok. 7300-9800 km/h), a w przypadku opadania na cel z dużej wysokości – nawet Mach 20. To prędkości, które nie dają obronie przeciwlotniczej czasu na reakcję. Pocisk ma mieć zasięg ok. 1600 km.