Nowe bombowce Tu-22M3M. Puste kadłuby przez 30 lat stały pod gołym niebem

Rosyjskie bombowce Tu-22M3 to zmodernizowana wersja maszyn Tu-22M, zbudowanych w czasie zimnej wojny m.in. z myślą o zatopieniu amerykańskich lotniskowców .

Najnowszy wariant – Tu-22M3M – zakłada wykorzystanie całkowicie nowej awioniki, co w przypadku remontu eksploatowanych obecnie maszyn mnoży koszty i opóźnia oddanie samolotów do służby.

Rozwiązaniem okazał się dość zaskakujący pomysł. Jest nim próba przywrócenia do służby, a w zasadzie odrestaurowania samolotów, których budowę przerwano 30 lat temu. Od tamtego czasu puste kadłuby stały pod gołym niebem. Budowa nowych samolotów z wykorzystaniem 30-letnich kadłubów może mieć racjonalne uzasadnienie.

Choć różnego rodzaju uszczelki, elementy z tworzyw czy przewody uległy zapewne zniszczeniu i wymagają wymiany, same kadłuby były solidnie zabezpieczone powłoką antykorozyjną. Wprawdzie oddziaływały na nie czynniki atmosferyczne, ale nie były poddawane obciążeniom, wynikającym z eksploatacji w rosyjskim lotnictwie .

Dlatego moa być w znacznie lepszym stanie, niż płatowce obecnie eksploatowanych Tupolewów . Co więcej, dzięki wykorzystaniu pustych, niemodyfikowanych od czasu wyprodukowania kadłubów, nie trzeba będzie niczego wymontowywać. Z tego powodu 30-letnie "skorupy" wydają się dla Rosji atrakcyjną możliwością na pozyskanie nowych samolotów.

Nowsze zdjęcia satelitarne wskazują, że dwa z nich zniknęły, co pozwala sądzić, że były do czegoś potrzebne. Wykorzystanie ich do budowy nowych samolotów wydaje się zatem prawdopodobne.