ASCALON to najpotężniejsza armata czołgowa świata. KNDS testuje kaliber 140 mm

Koncern KNDS poinformował o zakończonym powodzeniem kolejnym etapie testów armaty ASCALON. To armata czołgowa kalibru 140 mm , a zatem większego niż stosowany obecnie standard zachodni (120 mm) czy rosyjski (125 mm).

Jak wskazuje sama jej nazwa (ASCALON - Autoloaded and SCALable Outperforming guN) jest to skalowalna broń wyposażona w automat ładowania. W praktyce sprowadza się ona do obsługi luf i amunicji różnych kalibrów z zakresu 120-140 mm. KNDS twierdzi, że zmiana kalibru zajmuje w przypadku ASCALON-a zaledwie godzinę.