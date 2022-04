Arabski legion Putina. Jakiego sprzętu użyją bojownicy w Ukrainie?

Karabinek jest traktowany jako następca AKM, do którego jest zbliżony pod względem konstrukcyjnym. W przeciwieństwie do swojego poprzednika posiad jednak składaną na bok kolbę, polimerowe łoże oraz wielofunkcyjne urządzenie wylotowe. Magazynek AK-103 jest w stanie pomieścić do 30 naboi. Broń można doposażyć w podlufowy podwieszany granatnik GP-30 kal. 40 mm.

Wbrew swojej nazwie (SWD to akronim od Snajperskaja Wintowka Dragunowa – karabin snajperski Dragunowa) jest to broń wyborowa. W magazynku można pomieścić do 10 naboi. Załadowany SWD waży 4,55 kg, a prędkość początkowa pocisku sięga 870 m/s. Broń została wyposażona w celownik optyczny PSO-1 zapewniający powiększenie 4x. SWD umożliwia prowadzenie ognia na odległościach do 600 m.