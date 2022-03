Cenne zdobycze Ukraińców. Przejęli od Rosjan broń wyborową

Nazwa SWD to akronim od określenia Snajperskaja Witowka Dragunowa, co znaczy dosłownie "karabin snajperski Dragunowa". Broń ma długość 1225 mm, a jej magazynek mieści 10 naboi. Niezaładowany karabin waży 4,3 kg, a załadowany – 4,55 kg. Prędkość początkowa pocisku dochodzi nawet do 870 m/s. W zależności od rodzaju zastosowanego pocisku jego energia początkowa wynosi od ok. 2920 do 4466 J.