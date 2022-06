Transportował amunicję. Ukraińcy trafili w rosyjski holownik

Jak informuje ukraińska agencja prasowa Ukrinform , do sytuacji doszło na Morzu Czarnym. Na pokładzie holownika miał znajdować się m.in. przeciwlotniczy system rakietowy Tor. Jak zauważa Agencja Reutera, to pierwszy raz, gdy Kijów informuje o zniszczeniu wrogiego statku rakietami dostarczonymi przez Zachód. Przyjrzyjmy się bliżej możliwościom Harpoonów.

Jak pisaliśmy na łamach WP Tech, Ukraina miała otrzymać przeciwokrętowe pocisków manewrujące Harpoon m.in. od Danii, Wielkiej Brytanii i USA. Rzeczona broń to amerykańskie rakiety krótkiego zasięgu napędzane silnikiem turbowentylatorowym Teledyne J402. Pociski zostały zaprojektowane w latach 70. XX w. przez firmę McDonnell Douglas, a za ich produkcję odpowiada Boeing Integrated Defense Systems. Mogą one osiągać prędkość do ok. 850 km/h.

Harpoon to broń jednogłowicowa, wykorzystująca w standardowej wersji aktywne naprowadzanie radarowe. Charakterystyczną cechą pocisku jest fakt, że może się on unosić nad powierzchnią wody. Dzięki temu rozwiązaniu jest on w stanie uniknąć przechwycenia przez systemy przeciwlotnicze przeciwnika (to tłumaczyłoby, dlaczego Rosjanie nie zdołali zneutralizować go przy użyciu systemu Tor).