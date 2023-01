Niebezpieczny manewr chińskiego odrzutowca. Zagroził Amerykanom

Zgodnie z informacjami, które trafiły do mediów, 21 grudnia chiński J-11 wykonał "niebezpieczny manewr" bardzo blisko amerykańskiego samolotu zwiadowczego RC-135. Zbliżając się na odległość 6 metrów chiński odrzutowiec zmusił amerykański do wykonania manewrów unikowych, by zapobiec kolizji. CNN dotarło do informacji, że RC-135 "zgodnie z prawem prowadził rutynowe operacje", a na pokładzie samolotu znajdowało się 30 osób.