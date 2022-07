Pojawiły się na północy Europy. To rosyjskie okręty atomowe

K-560 Siewierodwińsk to rosyjski okręt o napędzie atomowy projektu 885. Został zbudowany w stoczni Siewmasz, a jego wodowanie odbyło się w czerwcu 2010 r. Jednostka weszła do służby pod koniec 2013 r. Wyporność okrętu na powierzchni wynosi 9500 t, a w zanurzeniu – 11800 t.

K-560 ma 120 m długości i 15 m szerokości. Na powierzchni rozwija prędkość do 20 węzłów (ok. 37 km/h), a w zanurzeniu do 35 węzłów (ok. 65 km/h). W arsenale jednostki znajdziemy 24 torpedy lub przeciwokrętowe pociski manewrujące P-800 Oniks, 8 wyrzutni rakietowych pionowego startu oraz system uzbrojenia 3M-14 Kalibr.