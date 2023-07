Zniszczyliśmy sobie planetę. Redukcja emisji CO₂ już nie wystarczy

Nowe badanie koreańskich naukowców dotyczyło ograniczenia skutków efektu cieplarnianego. Klimatolodzy postanowili przeprowadzić symulację przewidywanych zmian klimatu po usunięciu z atmosfery dużych ilości dwutlenku węgla. Okazuje się, że planeta Ziemia wcale się nam za to nie odwdzięczy.

Efekt cieplarniany jest już tak zaawansowany, że odczuwamy go w lokalnie . Wszystko jednak zaczyna się globalnie, a motorem niekorzystnych zmian jest cyrkulacja powietrza w pasie okołorównikowym. Wilgotne powietrze, unoszące się nad równikiem kiedyś opadało w pasie podzwrotnikowym. Efekt cieplarniany powoduje jednak, że dociera ono do coraz wyższych szerokości geograficznych.

Nie jest to tylko drobna zmiana pogody. Rejony podzwrotnikowe wysychają i i nękają je fale upałów oraz pożary. Tamtejsza fauna i flora w niespotykanym dotychczas tempie i skali traci miejsce do życia. To samo dzieje się na całym globie: cierpi rejon umiarkowany, zanikają lądolody na północy i południu, a oceany ponoszą swój poziom, zmieniając w coraz słodsze i gorzej natlenione.