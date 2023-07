Padł rekord temperatury. Naukowcy wiedzą, co się stało

Do 2 lipca najwyższa średnia temperatura dla całej Ziemi wynosiła 16,92℃. Ale rekord ten pobito przez dwa dni z rzędu. W poniedziałek, 3 lipca, odnotowano średnią 17,01℃, a we wtorek, 4 lipca – 17,18℃. Poinformowali o tym naukowcy z amerykańskiej agencji National Centers for Environmental Prediction.