Potężne, tektoniczne trzęsienia ziemi wywołują bloki skalne poruszające się pod powierzchnią naszej planety. Dryfują one obok siebie, co może prowadzić do kolizji. Uwalniana wtedy energia transportowana jest jako fala sejsmiczna. Odpowiednio silna może dotrzeć na powierzchnię naszej planety, prowadząc do katastrofalnych w skutkach wstrząsów i drgań.