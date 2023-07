Susza rolnicza w Polsce. W tych województwach jest najgorzej

Polska mierzy się z suszą. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach opublikował dane na temat występowania warunków suszy w Polsce w okresie od 1 maja 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. W czasie tym zwiększył się deficyt wody dla roślin uprawnych. Wiązało się to z wystąpieniem niedoboru wody na terenie całego kraju.

Największy niedobór opadów występował na terenie Pojezierza i Pobrzeża Kaszubskiego, Równiny Słupskiej, Wysoczyzny Damnickiej i Żuław i wynosił w tych miejscach od -220 do -249 mm. Z pozyskiwanych raportów wilgotnościowych wynika, że na terytorium Polski występuje susza rolnicza.

Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje suszy. Susza atmosferyczna występuje wówczas, gdy mamy do czynienia z deficytem opadów. Susza rolnicza to stan, kiedy wilgotność gleby jest zbyt niska. Najbardziej dotkliwa jest susza hydrologiczna , czyli obniżenie się zasobów wód powierzchniowych.

Z danych IUNG wynika, że susza rolnicza w okresie od 1 maja do 30 czerwca 2023 r. wśród upraw zbóż jarych oraz rzepaku i rzepiku występowała w ponad 60 proc. polskich gmin. Susza w uprawach krzewów owocowych dotknęła 58 proc. polskich gmin. Susza rolnicza ma przełożyć się na co najmniej 20 proc. niższe plony niż średnie plony z lat poprzednich. To zaś może przełożyć się na ceny żywności