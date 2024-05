Zniszczyli cenny czołg Rosjan. Wystarczył im granat

Do sieci trafiło nagranie pokazujące atak na czołg T-72B3 wykorzystywany przez jeden z rosyjskich oddziałów walczących w Ukrainie. Tym razem do zniszczenia cennej maszyny najeźdźców, której możliwości przypominamy, wystarczył granat zrzucony z drona.

Drony FVP (first person view) są powszechnie wykorzystywane przez obydwie strony trwającego konfliktu. Pod względem siły rażenia nie zastąpią klasycznych pocisków przeciwpancernych, ale mimo tego zarówno Ukraińcy jak i Rosjanie stosunkowo często przy pomocy bezzałogowców niszczą wrogie pojazdy pancerne. Przyczepiają do nich ładunki wybuchowe (wtedy dron musi uderzyć w cel) lub granty czy bomby, które są zrzucane z powietrza.

Czołg T-72B3 zniszczony przez Ukraińców

W tym przypadku widzimy ukraińskiego drona z amerykańskim granatem M67, który został wrzucony do wnętrza rosyjskiego czołgu przez otwarty właz. Z punktu widzenia strony atakującej to najlepszy scenariusz, który daje duże prawdopodobieństwo unicestwienia wrogiej jednostki pancernej.

Granaty M67 były produkowane od 1975 r. Powstały jako modernizacja granatów M33. Cechują się masą 400 g, w związku z czym niewielkie drony mogą je bez problemu przenosić (w większości przypadków mają udźwig do kilku kg). Granaty M67 skrywają w sobie ok. 180 g materiału wybuchowego.

Zniszczenie wrogiego czołgu przy pomocy drona i granatu to zawsze duży sukces, ponieważ niewielkim kosztem dokonuje się wyłączenia z dalszego udziału w walkach znacznie cenniejszej jednostki wroga. W tym przypadku jest to szczególnie trafne stwierdzenie, ponieważ T-72B3 to jeden z najlepszych czołgów, jakimi Rosjanie posługują się w Ukrainie.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Cenny czołg Rosjan. Co potrafi T-72B3?

T-72B3 to modernizacja T-72B, czołg, który trafił do służby w rosyjskiej armii po 2010 r. Jego najważniejszą cechą jest celownik Sosna-U oparty o termowizyjne kamery Catherine-FC francuskiego koncernu Thales. Dzięki niemu załoga jest w stanie efektywnie prowadzić ostrzał wrogich pozycji na dużych dystansach, a nawet w nocy, na co nie pozwala wiele innych czołgów wykorzystywanych przez Rosjan w Ukrainie.

Czołg T-72B3 waży ok. 45 t i mierzy niemal 7 m długości oraz 2,2 m wysokości. Jego zasięg jest szacowany na ok. 500 km. Względem T-72B posiada też ulepszony pancerz z modułami reaktywnymi. Główny arsenał stanowi tu armata gładkolufowa kal. 125 mm. Co ważne, T-72B3 posiada też automat ładowania kompatybilny z pociskami Świeniec-2, które Rosjanie wykorzystają dopiero od kilku lat. Uzbrojenie dodatkowe stanowią karabiny maszynowe kal. 12,7 mm oraz kal. 7,62 mm.

Mateusz Tomczak, dziennikarz Wirtualnej Polski