Znaleźli unikalny amulet. Przedstawia biblijną postać zabijającą diabła

Artefakt datowany jest na V wiek, kiedy Hadrianopolis należało do Cesarstwa Bizantyjskiego. Çelikbaş porównał znalezisko do podobnego amuletu odkrytego w Jerozolimie, co może świadczyć o religijnym znaczeniu Hadrianopolis w starożytności. Amulet obecnie znajduje się w laboratorium badawczym, jednak docelowo trafi do muzeum, gdzie zostanie udostępniony do oglądania zwiedzającym.